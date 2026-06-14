So tippen die Niedersachsen-Orakel

Hannover (dpa/lni) –

Seit 2006 wird zu großen Fußballturnieren regelmäßig nach tierischen Orakeln gesucht. Krake Paul, der im Zoo Oberhausen 2010 alle deutschen WM-Spiele richtig orakelte, ist das große Vorbild. Für die diesjährige WM in den USA, in Kanada und Mexiko gibt es allein aus Niedersachsen zahlreiche große und kleine Tiere, die in Pauls acht Armstapfen treten wollen. Die gute Nachricht vorweg: Im Auftaktspiel gegen Curaçao sehen (fast) alle die deutsche Nationalmannschaft um Manuel Neuer, Jamal Musiala und Co. vorn. So haben sie getippt:

Pinguin Siegrid aus dem Zoo Hannover: Sieg Deutschland

Die Brillen-Pinguin-Dame Siegrid aus dem Zoo Hannover ist für den Sender RTL im Einsatz. Für den Tipp haben Tierpfleger Henrik Voges und Isabelle Gatzmaga ihrem Schützling je einen Fisch hingehalten. Auf einem Video ist zu sehen, wie Siegrid zunächst zum Curaçao-Fisch watschelt. Sie schnuppert kurz daran, macht dann aber auf der Stelle kehrt und nimmt schnurstracks Kurs auf den Deutschland-Fisch. Der wird dann auch ohne große Umschweife verspeist.

Pfauen-Ziege Annika aus dem Haustierpark Werdum: Niederlage Curaçao

Zwei Näpfe hatte Ziege Annika aus dem Haustierpark Werdum (Landkreis Wittmund) zur Auswahl, beide gefüllt mit dem gleichen Futter – sie standen jeweils für Deutschland und Curaçao. Gefressen hat sie aber aus keinem. Also unentschieden? Nicht ganz, findet zumindest die Redaktion des Norddeutschen Rundfunks (NDR), die das Orakel bei seiner Arbeit filmte. Denn: Den Napf von Deutschland-Gegner Curaçao packte die Ziege mit ihrem Maul und schleuderte ihn in einem hohen Bogen mehrere Meter weit weg. Der Tipp wird daher als Niederlage für Curaçao gewertet. Übrigens: Annika ist laut dem NDR die Enkelin von Ziege Ilona, die zur WM 2018 im Auftrag des ARD-Morgenmagazins Orakel spielte.

Wachtel Walter aus dem Tierpark Nordhorn: Sieg Deutschland

Auch Wachtel-Männchen Walter im Tierpark Nordhorn musste sich zwischen zwei Futterschalen entscheiden. Wie der Tierpark auf seinen Social-Media-Kanälen zeigte, wendete er sich ohne große Umstände dem Schälchen zu, vor dem die deutsche Flagge stand und verleibte sich die Futtermaden ein. Also: Orakel Walter deutet auf einen Sieg der deutschen Mannschaft im Spiel gegen Fußball-WM-Gegner Curaçao.

Der zweite Tipp Walters galt dem Spiel Niederlande gegen Japan – hier zögerte er keine Sekunde und ging zielstrebig auf das Futterschälchen auf der japanischen Seite zu. Allerdings ist Walter eine Japanwachtel – ob er damit wirklich unparteiisch war, sei dahingestellt.

Esel Emil aus Dehmke: Niederlage Curaçao

Esel Emil lebt auf dem Resthof von Besitzerin Simone Sommerfeld in Dehmke (Landkreis Hameln-Pyrmont), wo er unter anderem für tiergestützte Therapie eingesetzt wird. Er musste sich zwischen drei aus Rohren gebauten Bögen entscheiden: Curaçao, Unentschieden oder Deutschland. Lange verweilte Emil vor dem Unentschieden-Tor und kaute – dann entschloss er sich, durch das Deutschland-Tor zu gehen, berichtete die «Deister- und Weserzeitung».