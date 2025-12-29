Mit Silvester und dem Jahreswechsel kommen Raketen und Böller – für viele Tiere bedeutet das großen Stress und Angst. Bei Hunden äußert sich die Furcht oft durch Zittern, Fluchtverhalten oder sogar Selbstverletzungen. Um zu verhindern, dass sich die Angst verstärkt oder auf andere Geräusche ausweitet, sollte man rechtzeitig gegensteuern.
