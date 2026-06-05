Bedrohung und Angriffe – Wie sich Bürger wappnen sollten

Bremen (dpa/lni) –

Bremens Innensenatorin Eva Högl fordert Bürgerinnen und Bürger auf, sich besser für Notfälle und gegen drohende Angriffe zu rüsten. «Je besser wir uns wappnen, desto weniger wahrscheinlich ist es auch, dass wir angegriffen werden», sagte die SPD-Politikerin der «Nordsee-Zeitung». Was die Senatorin empfiehlt: