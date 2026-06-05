Mobiles Blutspende-Angebot startet in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

Ein Blutspendemobil soll künftig in Schleswig-Holstein unterwegs sein. Der umgebaute Wohnwagen soll die bestehenden Blutspende-Angebote des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein ergänzen. Einsätze sind sowohl bei Unternehmen und Institutionen als auch auf öffentlichen Plätzen vorgesehen, hieß es.

Ministerin spendet Blut

Bei der Eröffnung spendete Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) Blut. «Blutspenden sind ein Akt der Gemeinschaft, der Verantwortung und der Mitmenschlichkeit. Das Mobil bringt die Möglichkeit zur Blutspende näher zu den Menschen und stärkt damit die Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein», sagte sie.

Hintergrund sei die sinkende Zahl verfügbarer Blutspenderinnen und Blutspender. Das Mobil solle helfen, neue Zielgruppen zu erreichen und bestehende Spender besser einzubinden. In anderen Bundesländern gibt es bereits ähnliche Projekte.

Viele Blutspenden in kurzer Zeit

Das Fahrzeug ist mit vier Plätzen für die Blutspende ausgestattet und soll bis zu 60 Spenden innerhalb von vier Stunden ermöglichen. Außerdem gibt es einen Wartebereich mit Sitzgelegenheiten und eine kleine Küchenzeile.

Alle gesunden Menschen ab 18 Jahren, die mehr als 50 Kilogramm wiegen, können Blut spenden. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatte Anfang des Jahres mitgeteilt, in Schleswig-Holstein und Hamburg würden täglich zusammen rund 500 Blutspenden benötigt, um den Bedarf der KIiniken und Arztpraxen zu decken.