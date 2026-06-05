Nach Unwetter-Absage: Nena holt Konzert am Einheitstag nach

Braunschweig (dpa) –

Das wegen Unwetters abgesagte Konzert von Nena in Braunschweig wird am Tag der Deutschen Einheit nachgeholt. Die 66 Jahre alte Sängerin («99 Luftballons») wird am 3. Oktober in der Volkswagen-Halle auftreten, wie die Veranstalter mitteilten. Tickets für das Konzert vom Donnerstagabend behalten ihre Gültigkeit. Wer nicht zum Ersatztermin kommen kann, könne seine Karte bei der Vorverkaufsstelle zurückgeben.

Eine Stunde vor dem geplanten Beginn des Konzerts am Donnerstag hatte der Veranstalter Undercover die Gäste aufgefordert, den Lokpark zu verlassen. Grund war eine amtliche Warnung des deutschen Wetterdienstes vor starkem Gewitter und Sturmböen. Zum Zeitpunkt der Absage waren schon einige Hundert Fans auf dem Gelände gewesen. «Die Evakuierung lief ruhig ab, sodass das Gelände bereits nach wenigen Minuten geräumt war», hieß es.

Die Open-Air-Show war mit rund 2.500 Tickets ausverkauft. Erst am vergangenen Freitag musste an der gleichen Spielstätte ein Konzert der Band Sportfreunde Stiller wegen eines Unwetters abgebrochen werden.