Am vergangenen Silvester gab es in Niedersachsen rund 1.500 Einsätze für Polizei und Feuerwehr. Das sind deutlich mehr als an allen anderen Tagen des Jahres. In vier Wochen steht der nächste Jahreswechsel an. Viele Leitstellen bereiten sich jetzt schon darauf vor. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (CDU) hat am Mittwoch die Kooperative Regionalleitstelle Weserbergland in Hameln besucht und dabei auch die Zahlen zur Gewalt gegen Einsatzkräfte vorgestellt.