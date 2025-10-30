In Hamburg gibt es zurzeit in vielen Straßen Baustellen. Eine davon beginnt in Ohlsdorf und verläuft über zwei Kilometer Richtung Wellingsbüttel. Auf dieser wichtigen Nord-Süd-Verbindung in die Innenstadt ist eine Grundinstandsetzung notwendig. Die Erneuerung des Siels ist die größte Baumaßnahme an dieser Kooperationsbaustelle von Hamburg Wasser, Hamburg Energie und dem Landesbetrieb Verkehr. Am heutigen Donnerstag wurde das erste große Etappenziel erreicht.