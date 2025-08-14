Am heutigen Donnerstag ging für die Schüler:innen in Niedersachsen und Bremen die Schule wieder los. Weil am kommenden Samstag auch noch mehr als 80.000 Kinder eingeschult werden, macht die Landesregierung traditionell auf die kleinen, neuen Verkehrsteilnehmenden aufmerksam – damit die Kleinen auch sicher zur Schule kommen.