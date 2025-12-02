Schüsse in Burgerrestaurant in Hamburg – Mann verletzt

Nach den Schüssen in einem Burgerladen im Hamburger Bezirk Eimsbüttel ist bislang noch kein Verdächtiger gefasst. Der Täter sei noch auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Ermittlungen laufen.

Am Abend fallen in einem Burgerladen in Hamburg-Eimsbüttel Schüsse und ein Mann wird verletzt. Carsten Neef/News & Art/dpa

Die Schüsse waren am Abend in dem Burgerrestaurant in der Gärtnerstraße gefallen. Dabei war ein 28 Jahre alter Mann verletzt worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Polizei zufolge hat der Verletzte in dem Laden gearbeitet. Ob es sich dabei um einen Mitarbeiter oder den Inhaber des Ladens handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

In der Nähe des Tatorts kreiste am Abend lange ein Polizeihubschrauber, wie ein dpa-Reporter berichtete. Vor dem Geschäft leuchtete ein aufgeblasener großer Weihnachtsmann. Zahlreiche Einsatzkräfte waren mit vielen Streifenwagen am Tatort. Der war mit Polizei-Flatterband abgesperrt.

SAT.1 REGIONAL/dpa