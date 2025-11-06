Schleswig-Holstein bekommt neue Naturschutzgebiete: Insgesamt sollen bis 2027 rund 1.000 Hektar zusätzlich unter Schutz gestellt werden – darunter vor allem Moore und Seen. Das wurde am heutigen Donnerstag beim Naturschutztag in den Holstenhallen Neumünster bekanntgegeben. Zahlreiche Vereine und Institutionen präsentierten dort ihre Arbeit und tauschten sich über aktuelle Themen im Naturschutz aus. Ein zentrales Thema war die EU-Wiederherstellungsverordnung, die im vergangenen Jahr in Kraft getreten ist – und die künftig auch Schleswig-Holsteins Umweltpolitik deutlich beeinflussen wird.