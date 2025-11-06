Schleswig-Holstein bekommt neue Naturschutzgebiete: Insgesamt sollen bis 2027 rund 1.000 Hektar zusätzlich unter Schutz gestellt werden – darunter vor allem Moore und Seen. Das wurde am heutigen Donnerstag beim Naturschutztag in den Holstenhallen Neumünster bekanntgegeben. Zahlreiche Vereine und Institutionen präsentierten dort ihre Arbeit und tauschten sich über aktuelle Themen im Naturschutz aus. Ein zentrales Thema war die EU-Wiederherstellungsverordnung, die im vergangenen Jahr in Kraft getreten ist – und die künftig auch Schleswig-Holsteins Umweltpolitik deutlich beeinflussen wird.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Klima & Energie“
Klimaneutralität ab 2040: Gewonnener Volksentscheid hat Folgen für Hamburger Politik13.10.2025 18:26 Uhr
Die Hamburger:innen haben am Sonntag bei einem Volksentscheid über das Vorziehen der Klimaneutralität abgestimmt. Mit einem vorläufigen Ergebnis von 53,2 Prozent wurde für ein früheres Klimaziel gestimmt....
Volksentscheid: Hamburg früher klimaneutral? Experte sagt Ja zur Initiative10.10.2025 18:06 Uhr
Die Volksinitiative „Hamburger Zukunftsentscheid“ möchte erreichen, dass Hamburg schon 2040, und nicht wie bislang geplant erst 2045 klimaneutral wird. Bis Sonntag läuft der Volksentscheid, rund 427.000 haben...
Hamburg setzt auf Sonne: Neue Photovoltaikstrategie als Schlüssel zur Klimaneutralität09.10.2025 17:37 Uhr
Hamburg diskutiert derzeit über den Weg zur Klimaneutralität – noch bis Sonntag läuft der Volksentscheid dazu. Am Donnerstag haben zwei Senatsmitglieder die neue Photovoltaikstrategie der Stadt vorgestellt....
ExtremWetterKongress 2025 in Hamburg: Hitzewellen und Überflutungen nehmen zu24.09.2025 16:26 Uhr
Beim 15. ExtremWetterKongress treffen sich ab Donnerstag die wichtigsten Klimaforscher:innen und Wetterexpert:innen in Hamburg. Im Mittelpunkt des Kongresses steht die Frage: Wie können wir künftig mit extremem...
Biogasanlagen-Betreiber in Schleswig-Holstein warten noch immer auf Förderungszusage der EU17.09.2025 14:22 Uhr
Die Energiewende in Schleswig-Holstein hängt nicht nur von Wind- und Solarenergie ab – auch Biogasanlagen spielen eine wichtige Rolle. Viele Betreiber:innen bangen derzeit aber um ihre Zukunft. Die...
Husum Wind: Neue Pläne zur Windenergieförderung trüben Eröffnung der Messe16.09.2025 17:23 Uhr
Am Dienstag war Beginn der Husum Wind. Bis zum 19. September präsentieren sich knapp 600 Unternehmen auf der Messe in Schleswig-Holstein. Die Stimmung war gleich am Eröffnungstag...