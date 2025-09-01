Immer gegen Ende der Saison gibt es am Steinhuder Meer Ärger. Der Wasserstand ist dann meist niedrig und macht Segler:innen und anderen Wassersportler:innen das Leben schwer – aber eigentlich ist nicht nur der Wasserstand das Problem, sondern auch der viele Schlamm in Niedersachsens größtem See. Seit Jahren suchen die Behörden und die Betroffenen nach Lösungen, aber so richtig voran geht es trotzdem nicht.
