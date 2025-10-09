Beatrice Egli hat den deutschen Schlager neu belebt – und Millionen Fans lieben sie dafür. Vor zwölf Jahren gewann die Schweizerin Deutschland sucht den Superstar. Doch anders als viele ihrer Vorgänger verschwand sie danach nicht in der Versenkung. Ihre Alben landen regelmäßig auf Platz eins, ihre Gold- und Platin-Sammlung wächst stetig, sie moderiert ihre eigene TV-Show – und pflegt eine ganz besondere Verbindung zu Hamburg. Jetzt erschien ihr neues Album „Hör nie auf damit“, bereits das 13. ihrer Karriere. SAT.1 REGIONAL hat die 37-Jährige in St. Georg getroffen.