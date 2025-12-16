Am Dienstag ging es im Niedersächsischen Landtag in Hannover um 48,2 Milliarden Euro. So groß soll der Haushalt für das kommende Jahr werden. Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) will in Infrastruktur und die Wirtschaft investieren. 14,5 Milliarden Euro sollen allein in marode Straßen und Brücken fließen. Ein großer Teil der Ausgaben soll jedoch durch neue Schulden finanziert werden. Das beschäftigt vor allem die Kommunen.