Kieler Woche steht im Zeichen von Verbindungen

Kiel (dpa/lno) –

Die Kieler Woche steht in diesem Jahr im Zeichen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. «Die Kieler Woche verbindet Sport, Kultur, Ehrenamt, Wissenschaft und ein einzigartiges internationales Flair», sagte Oberbürgermeister Samet Yilmaz (Grüne) vor seiner ersten Kieler Woche im neuen Amt. «Ich bin besonders begeistert von all den großartigen und kreativen Aktionen, die die Menschen auf ganz viele Arten zusammenbringen.»

Die Kieler Woche, die als eine der größten Segelsportveranstaltungen der Welt gilt und gleichzeitig ein riesiges Volksfest ist, beginnt am 20. Juni und endet am 28. Juni. Zur Eröffnung wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Zuletzt hatte die Veranstaltung rund 3,3 Millionen Besucher angezogen.

Sport auf dem Wasser, Volksfest an Land

Während sich auf der Kieler Förde Segler aus aller Welt in den unterschiedlichen Bootsklassen messen, läuft an Land entlang des Ufers und an weiteren Orten in der Landeshauptstadt ein Programm aus Kultur, Musik und Vergnügen. Klassiker sind unter anderem der Internationale Markt, die Spiellinie oder das Hoftheater. Neu sind etwa die Maskottchenparade an der Kiellinie und die Aktion «KiWo goes Blaupark», die einen Begegnungsort im Sport- und Begegnungspark auf dem Ostufer schafft.

«Kieler Woche verbindet – das ist für uns kein neues Etikett, sondern Teil der DNA dieser Woche», betonte der Leiter des Kieler-Woche-Büros, Philipp Dornberger. Die Kieler Woche bringe Menschen zusammen, mache Wasser und Stadt gemeinsam erlebbar und verbinde Wissen mit Neugier. «Genau das wollen wir 2026 besonders sichtbar machen.»

Segler aus mehr als 50 Nationen

Sportlich möchte sich Kiel nach dem erfolgreichen Olympiaentscheid in der Stadt als möglicher Austragungsort für olympische Segelregatten präsentieren. Nach Angaben der Veranstalter werden Aktive aus mehr als 50 Nationen in 21 Bootsklassen segeln.

Ebenfalls Teil der Kieler Woche ist die Deutsche Marine, die in diesem Jahr 27 Schiffe mit zusammen gut 2.500 Seeleuten begrüßen wird. Beim Open Ship am 20. und 21. Juni können verschiedene Schiffe im Marinestützpunkt besichtigt werden.

Erstmals offizielles Kieler-Woche-Schiff

Bei den Traditionsschiffen wird es erstmals ein offizielles Kieler-Woche-Schiff geben. Diese Rolle nimmt nach Angaben der Veranstalter der Großsegler «Mare Frisium» ein.

Wissenschaftliches gilt es an verschiedenen Orten zu entdecken. Das internationale Projekt «Science Comes to Town» wird von Kiel und der KielRegion gemeinsam mit den Städten Brest (Frankreich) und Split (Kroatien) gestaltet. Im Mittelpunkt steht eine Stadtrallye mit 22 über das Veranstaltungsareal verteilten Stationen.

Musik im Mittelpunkt

Ohne Musik keine Kieler Woche. Rund 500 Konzerte soll es während der Veranstaltungswoche geben. Auf der Rathausbühne sind unter anderem Kettcar, Mia und Heinz-Rudolf Kunze dabei. Ebenfalls in Kiel erwartet werden auf der Fördebühne Max Giesinger und Michael Schulte. Auf der Freilichtbühne Krusenkoppel treten unter anderem Gustav Peter Wöhler und Macy Gray auf.