Am Landgericht in Bremen hat am Montag der Prozess gegen einen 35-jährigen Tanztrainer begonnen. Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch von Minderjährigen in insgesamt 39 Fällen vorgeworfen. Es gibt mehrere mutmaßliche Opfer.
