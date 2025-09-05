In Bremen gibt es einen neuen Standort für die Pflegeausbildung. Bei der Pflegebildung Bremen, ehemals Bremer Zentrum für Pflegebildung, sollen Auszubildene praxisnah den Beruf erlernen können. Für die neuen Räumlichkeiten durften die Azubis ihre eigenen Ideen einbringen. Am Freitag war die offzielle Eröffnung des Standorts.