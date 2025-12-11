Drohnen stehen seit einigen Wochen im Fokus der Öffentlichkeit. Doch von ihnen muss nicht nur Gefahr ausgehen. Die Polizei in Niedersachsen forscht derzeit an einer Drohne, die autonom zum Unfall- oder Tatort fliegt, um den Einsatzkräften schon vor dem Eintreffen wichtige Informationen zu liefern.