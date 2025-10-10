Hamburg ist an diesem Wochenende wieder Treffpunkt für Fans von Anime, Games und Cosplay. Auf der Polaris Convention treffen Besucher:innen in verschiedenen Themenwelten auf Gaming-Enthusiast:innen, Manga-Fans, Cosplayer und Content Creator. Auf dem Programm stehen Workshops, Panels und Bühnenshows. Ein Highlight sind wieder die ausgefallene Kostüme in der Szene.

