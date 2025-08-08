Der französische Designer Lamine Badian Kouyaté war einer der ersten, der mit recycelten Textilien gearbeitet hat. Und das schon vor 34 Jahren. Stars wie Rihanna oder Dua Lipa tragen seine Mode. Jetzt zeigt das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg (MKG) ausgewählte Exponate seines Modelabels XULY.Bët. Kouyaté gründete es 1991, in der Hochzeit der Pariser Haute Couture, und revolutionierte damit die Modeszene.