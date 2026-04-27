Im Hamburger Block-Prozess hat am Montag Said B., ein Zeuge aus Israel, ausgesagt. Er bestätigte in weiten Teilen die Aussagen, die andere Mitglieder des mutmaßlichen Entführungskommandos vor Gericht gemacht hatten. Er sei als Fahrer einer der Fluchtwagen eingeteilt gewesen, mit denen die Block-Kinder an Sylvester 2024/25 von ihrem Vater in Dänemark zu der Mutter nach Deutschland gebracht wurden. Der Prozess wird am Dienstag mit demselben Zeugen fortgesetzt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Zwei Tote und zwei Verletzte bei Unfall in Damme27.04.2026 15:46 Uhr
Am Sonntagabend hat sich in Damme im Landkreis Vechta (Niedersachsen) ein tragischer Verkehrsunfall ereignet: Vier junge Männer fuhren aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto gegen einen...
Nach Polizeieinsatz in Rellingen: Flüchtiger mit Schusswunde in Bremen festgenommen27.04.2026 15:32 Uhr
Nach einem größeren Polizeieinsatz in Rellingen nördlich von Hamburg haben Ermittler einen Flüchtigen in Bremen gefunden. Der 17-Jährige hatte bei der versuchten Festnahme am Freitag in Schleswig-Holstein...
Bauarbeiter auf A2 bei Wunstorf von Auto erfasst und getötet27.04.2026 08:39 Uhr
Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 2 nahe Hannover (Niedersachsen) ist ein 29 Jahre alter Baustellenmitarbeiter ums Leben gekommen. Am späten Sonntagabend sei der Wagen einer...
Mehr als 20 Wildunfälle in einer Nacht in Ostholstein und Stormarn27.04.2026 08:28 Uhr
Im südöstlichen Teil von Schleswig-Holstein hat es in der Nacht zu Montag ungewöhnlich viele Wildunfälle gegeben, insgesamt mindestens 21. Von Sonntagabend bis zum frühen Montagmorgen sei es...
Razzia-Fund: Mehr als 50 illegale Spielautomaten in Kiel verschrottet24.04.2026 12:45 Uhr
Mehr als 50 illegal betriebene Spielautomaten wurden am Freitag bei einem Kieler Entsorgungsfachbetrieb verschrottet. Sie waren im Dezember 2023 bei einer groß angelegten Razzia im Stadtteil Gaarden...
Wolf bei Geestland angefahren: Tier musste schwer verletzt erlegt werden23.04.2026 09:22 Uhr
Ein Wolf ist nahe Geestland (Landkreis Cuxhaven) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Eine Amtstierärztin ordnete an, das Tier aufgrund seiner schweren Verletzungen von...