Im Hamburger Block-Prozess hat am Montag Said B., ein Zeuge aus Israel, ausgesagt. Er bestätigte in weiten Teilen die Aussagen, die andere Mitglieder des mutmaßlichen Entführungskommandos vor Gericht gemacht hatten. Er sei als Fahrer einer der Fluchtwagen eingeteilt gewesen, mit denen die Block-Kinder an Sylvester 2024/25 von ihrem Vater in Dänemark zu der Mutter nach Deutschland gebracht wurden. Der Prozess wird am Dienstag mit demselben Zeugen fortgesetzt.