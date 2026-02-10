Auf der Messe „Pro Care“ in Hannover (Niedersachsen) sind derzeit zahlreiche technische Innovationen im Bereich Pflege zu sehen. Darunter Ameca – ein 200.000 Euro teurer und mit 50 Motoren ausgestatteter humanoider Roboter, der in Zukunft unter anderem Menschen in Altenheimen vor Einsamkeit schützen soll.