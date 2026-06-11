Ein 27-Jähriger ist am heutigen Donnerstag am Landgericht Hannover (Niedersachsen) zu 12 Jahren Haft wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Der Vorsitzende Richter sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte einen ebenfalls 27 Jahre alten Mann aus Hannover getötet hat.

Die Tat ereignete sich am 22. Oktober vergangenen Jahres auf offener Straße in einer belebten Gegend mitten in Hannover. Der Angeklagte soll seinem gleichaltrigen Opfer mit einer Schusswaffe in den Kopf geschossen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten sich der Angeklagte, das spätere Opfer und zwei weitere Männer zuvor in Hannover getroffen, um einen Streit zu klären.