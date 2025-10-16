Hamburg treibt mit der neuen U-Bahn-Linie U5 eines seiner größten Infrastrukturprojekte voran. Die Strecke soll künftig den Nordwesten und Nordosten der Stadt besser verbinden. Auch in der Innenstadt wird gebaut – unter anderem am Stephansplatz. Dort hält derzeit die U1, ab 2030 soll die U5 hinzukommen. Dafür entsteht ein komplett neuer Bahnhof.