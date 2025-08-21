Die Hamburger Hochbahn hat am Donnerstag vorgestellt, wie die Endstation der neuen U5, Deutschlands größtem U-Bahn-Projekt, im Nordwesten Hamburgs bei den Arenen im Volkspark einmal aussehen wird. Die neue Linie soll den Nordosten der Stadt mit dem Nordwesten verbinden.
