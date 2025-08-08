Am Sonntag starten die Hochleistungs-Segelyachten beim Ocean Race Europe in ihr Rennen. Über 8.000 Kilometer geht die Route in mehreren Etappen von Kiel (Schleswig-Holstein) bis nach Montenegro. Bei den Speed Runs in der Kieler Innenförde konnten Segelbegeisterte am Freitag schon mal erleben, wie schnell diese Boote sind.
