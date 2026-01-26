Am heutigen Montag haben sich Regierungschefs der Nordsee-Anrainerstaaten zum dritten internationalen Nordseegipfel in Hamburg getroffen. Es geht um den Ausbau der Offshore-Energie, aber auch um die Sicherheit im Nordseeraum. Und die ist für das Küstenland Niedersachsen von großer Bedeutung.
