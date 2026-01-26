So viele Spitzenpolitiker:innen wie am heutigen Montag waren zuletzt beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg. Für die Stadt ein Ausnahmezustand, denn die Delegationen mit den Regierungsschef:innen und Minister:innen müssen geschützt werden. Viele Menschen in Hamburg haben das heute bemerkt, der Rathausmarkt war weiträumig abgesperrt, manche Buslinien wurden umgeleitet.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk hat mit Hamburgs Erstem Bürgermeister, Peter Tschentscher (SPD), über das Treffen in der Hansestadt gesprochen.