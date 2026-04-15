Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Kriegsschiffe, Flugzeuge, Satelliten oder Elektronik – die Liste der Rüstungsbetriebe in Bremen ist lang. Die Sorgen, aufgrund wachsender Bedrohungen und zunehmender hybrider Attacken, sind im kleinsten Bundesland entsprechend hoch. Die Industrie- und Handelskammern in Norddeutschland haben deshalb am Mittwoch ihre erste Sicherheitskonferenz in der Hansestadt organisiert. Kernpunkt: Wie kann man die kritische Infrastruktur schützen?

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:00 Min.

Maritime Digitalisierung: Kooperation zwischen Hamburg und Lettland

15.04.2026 16:37 Uhr

Der Lettische Verkehrsminister Atis Švinka ist mit einer großen Delegation zu Besuch in Hamburg. Gemeinsam mit Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) wird die maritime Digitalisierung der Häfen in...

Video02:32 Min.

Staatsräte-Affäre in Bremen: CDU-Mann gab Hinweise an Staatsanwaltschaft

15.04.2026 15:35 Uhr

Seit gut einem Monat soll ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss klären, ob Staatsräte in Bremen auf fragwürdige Weise in den Ruhestand geschickt wurden und so viel zu hohe Pensionen...

Video02:49 Min.

Aircraft interiors EXPO 2026: Messe zeigt Zukunftsideen in Hamburg

15.04.2026 14:06 Uhr

In den Hamburger Messehallen findet gerade die „Aircraft interiors EXPO“ statt. Über 300 Unternehmen stellen hier drei Tage lang innovative Ideen für die Zukunft der Luftfahrt vor....

Video05:19 Min.

Garnelen aus Niedersachsen: Regionale Zucht in Bokeloh

15.04.2026 13:42 Uhr

Laut einer Schätzung des Alfred-Wegener-Instituts verzehren Deutsche pro Jahr rund 50.000 Tonnen Garnelen. Das sind etwa 2,5 Milliarden Tiere pro Jahr. Und um die überhaupt abdecken zu...

Studie: Kleine Kinder bringen Family-Influencern besonders viele Likes

15.04.2026 13:35 Uhr

Content mit kleinen Kindern bringt Influencerinnen und Influencern auf Social Media besonders viel Aufmerksamkeit. Das bestätigt erstmals eine umfangreiche Studie zum Family-Influencing, die von mehreren Landesmedienanstalten in...

Video02:59 Min.

Wohnen im Bürogebäude: Studierende weiten Projekt „Pop-Up Wohnen“ aus

15.04.2026 12:01 Uhr

Mehr als 700.000 Quadratmeter Bürofläche stehen in Hamburg leer, während Wohnraum in der Hansestadt teuer und knapp ist. Drei Architekturstudentinnen der HafenCity Universität haben sich Gedanken darüber...

Zur Startseite