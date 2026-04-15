Kriegsschiffe, Flugzeuge, Satelliten oder Elektronik – die Liste der Rüstungsbetriebe in Bremen ist lang. Die Sorgen, aufgrund wachsender Bedrohungen und zunehmender hybrider Attacken, sind im kleinsten Bundesland entsprechend hoch. Die Industrie- und Handelskammern in Norddeutschland haben deshalb am Mittwoch ihre erste Sicherheitskonferenz in der Hansestadt organisiert. Kernpunkt: Wie kann man die kritische Infrastruktur schützen?