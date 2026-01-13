Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die Finanzlage vieler Städte und Kommunen in Niedersachsen ist dramatisch. Das Defizit liegt bei mehreren Milliarden Euro. Laut dem Niedersächsischen Städtetag hauptsächlich aufgrund von Projekten, die von Bund und Land kommen. Bei der Jahresauftakt-Pressekonferenz am Dienstag ging es nicht nur ums Geld, sondern auch um die geplanten Tablets an den Schulen.

