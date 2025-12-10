Niedersachsen verschuldet sich immer weiter. Am Mittwoch wurde die Schuldenuhr neu eingestellt. Mit dieser digitalen Anzeige will der Bund der Steuerzahler die Finanzsituation des Landes verdeutlichen. Für Kritik sorgt vor allem der Nachtragshaushalt, mit dem Niedersachsen statt der geplanten eineinhalb nun gut zwei Milliarden Euro neue Schulden macht. Bis 2030 wird der Schuldenberg Niedersachsens wohl auf über 70 Milliarden Euro anwachsen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Bremen: Protest gegen 41-Stunden-Woche im öffentlichen Dienst10.12.2025 14:59 Uhr
In Bremen sind am Mittwochmorgen Beamt:innen und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes auf die Straße gegangen – direkt vor die Bremische Bürgerschaft. Aufgerufen haben fast alle Gewerkschaften, da...
Sanierung der Lübecker Mühlentorbrücke: Die Auswirkungen der dauerhaften Sperrung10.12.2025 11:19 Uhr
Die Mühlentorbrücke in Lübeck (Schleswig-Holstein) muss saniert werden. Rost, Risse und abgeplatzter Beton sind sichtbar, die Statik ist schlechter als erwartet, zeigt eine Sonderprüfung. Die Brücke wurde...
Mietenspiegel Hamburg 2025: Mieten steigen nur leicht – Bausenatorin zufrieden09.12.2025 17:51 Uhr
Der Hamburger Senat hat am Dienstag den Mietenspiegel 2025 vorgestellt. Die Mieten sind seit 2023 um gut ein Prozent gestiegen. Wohnen in Hamburg wird demnach weiterhin teurer,...
U5-Bauarbeiten: Neue U-Bahnlinie für Hamburg im Zeitplan09.12.2025 17:28 Uhr
Die neue U-Bahnlinie Fünf soll den Hamburger Osten schnell und effektiv mit dem Hamburger Westen verbinden. Seit 2022 wird gebaut, wenn sie fertig ist, soll sie 22...
Künstliche Intelligenz soll Polizeiarbeit in Niedersachsen stärker unterstützen09.12.2025 17:20 Uhr
Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will, dass die Polizei bei der Videoüberwachung künftig auch Künstliche Intelligenz einsetzen darf. Niedersachsen wäre damit eines der ersten Bundesländer, das zur...
Polizei trainiert für Großeinsatz bei Fußballspielen in Kiel09.12.2025 16:59 Uhr
Polizei und Bundespolizei haben am Dienstag einen Großeinsatz in Kiel (Schleswig-Holstein) geübt. Es ging um die Absicherung eines Fanmarsches vom Hauptbahnhof bis zum Holstein-Stadion. Um das Ganze...