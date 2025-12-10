Niedersachsen verschuldet sich immer weiter. Am Mittwoch wurde die Schuldenuhr neu eingestellt. Mit dieser digitalen Anzeige will der Bund der Steuerzahler die Finanzsituation des Landes verdeutlichen. Für Kritik sorgt vor allem der Nachtragshaushalt, mit dem Niedersachsen statt der geplanten eineinhalb nun gut zwei Milliarden Euro neue Schulden macht. Bis 2030 wird der Schuldenberg Niedersachsens wohl auf über 70 Milliarden Euro anwachsen.