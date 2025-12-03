Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies bei VW-Betriebsversammlung

03. Dezember 2025
Olaf Lies (SPD) wird erneut in Wolfsburg erwartet, um zur VW-Belegschaft zu sprechen. (Archivbild) Moritz Frankenberg/dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) wird am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) zur Volkswagen-Betriebsversammlung in der Wolfsburger Konzernzentrale erwartet. Neben Unternehmenschef Oliver Blume und der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo wird auch der Regierungschef bei dem nicht öffentlichen Treffen zur Belegschaft sprechen. Das Land ist mit 20 Prozent zweitgrößter VW-Anteilseigner, Lies sitzt im Aufsichtsrat. 

Im Vergleich zur Betriebsversammlung im Dezember letzten Jahres, bei der Blume in der heißen Warnstreikphase zeitweise ausgebuht worden war, wird diese Dezember-Versammlung zumindest etwas ruhiger erwartet. Erst vor wenigen Tagen beim Festakt zu 80 Jahren Mitbestimmung im Wolfsburger Werk hatten Blume und Cavallo die Zusammenarbeit zwischen Management und Arbeitnehmervertretung als Erfolgsmodell gewürdigt. 

Unternehmen und Gewerkschaft hatten sich Ende Dezember 2024 nach langem Ringen und mehreren Warnstreiks auf ein Sanierungsprogramm geeinigt, das den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2030 vorsieht. Im Gegenzug hat VW die zuvor gekündigte Beschäftigungssicherung wieder in Kraft gesetzt und bis 2030 verlängert.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:40 Min.

Bund investiert in Straßenbau: A20 in Schleswig-Holstein kann weitergebaut werden

02.12.2025 16:51 Uhr

Der Bund will deutschlandweit rund 4,3 Milliarden Euro in 23 Straßenbauprojekte investieren. Während Hamburg leer ausgeht, kann die A20 in Schleswig-Holstein als priorisiertes Bauvorhaben weitergebaut werden –...

Video02:39 Min.

Ministerpräsident Lies trifft sich mit Betriebsräten der Metall- und Elektroindustrie

02.12.2025 16:41 Uhr

Rund 340.000 Jobs in Niedersachsen hängen direkt oder indirekt von der Automobilindustrie ab. Der Autobranche geht es derzeit jedoch gar nicht gut. Deswegen kam das Thema am...

Video02:29 Min.

Oberbürgermeisterwahl in Kiel: Derkowski gegen Yilmaz – am 7. Dezember wird gewählt

01.12.2025 17:22 Uhr

Der parteilose Gerrit Derkowski, unterstützt von CDU und FDP, und Dr. Samet Yilmaz der Kandidat der Grünen treten in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Kiel (Schleswig-Holstein)...

Video02:01 Min.

Elektrolyseur für Wasserstoff: Grundsteinlegung für Energiewendeprojekt in Hamburg

01.12.2025 17:08 Uhr

Wasserstoff gilt eigentlich als umweltfreundlicher Energieträger. In Hamburg setzt man daher auf den Green Hydrogen Hub. Am Standort des ehemaligen Kohlekraftwerks Moorburg wird derzeit ein Elektrolyseur gebaut,...

Video02:23 Min.

Streit-Thema Rente: Außenminister Wadephul besucht Tag der Jungen Union Schleswig-Holstein

01.12.2025 14:34 Uhr

Am Wochenende fand der sogenannte Schleswig-Holstein-Tag der Jungen Union Schleswig-Holstein statt. Zu Gast an diesem Sonntag war der Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) – selbst vor vielen Jahren...

Video04:25 Min.

Bundesdelegiertekonferenz: Grüne treffen sich in Hannover

28.11.2025 17:45 Uhr

Über ein Jahr ist es bereits her, dass die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP in Deutschland gescheitert ist. Seit dem Bruch ist es für diese Parteien...

Zur Startseite