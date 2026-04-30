Fahrer flüchtet nachts vor Polizei in Celle

Celle (dpa/lni) –

Kurz vor Mitternacht hat sich ein Autofahrer in Celle einer Polizeikontrolle entzogen und ist mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet. Einsatzkräfte in mehreren Streifenwagen konnten das hochmotorisierte Auto nicht anhalten, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Flucht habe der Fahrer gegen mehrere Verkehrsregeln verstoßen, unter anderem habe er eine rote Ampel missachtet, ohne abzubremsen. Das Auto fuhr in Richtung Hannover davon. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.