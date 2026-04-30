Lastwagen schrammt an Autobahnbrücke – Fahrer flüchtet

Die Polizei fand nur den Lastwagen – aber nicht den Fahrer. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Lastwagen hat eine Brücke über die Autobahn 255 bei Hamburg-Veddel beschädigt. Die Ladung des Sattelzuges war zu hoch, sodass er an der Brücke entlang schrammte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Folge war in der Nacht eine stundenlange Vollsperrung der A255.

Ein Statiker prüfte nach Polizeiangaben, ob die Brücke weiterhin sicher befahrbar ist und gab diese gegen 1.20 Uhr wieder frei. Der Lastwagenfahrer ist laut Polizei geflohen. Den Lkw fanden Beamte leer und ohne Kennzeichen. Nun ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht.