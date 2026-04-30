Kinder retten sich aus brennender Wohnung in Osnabrück

Osnabrück (dpa/lni) –

Mehrere Kinder haben sich aus einer brennenden Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in Osnabrück befreit. Anschließend sollen sie Passanten gebeten haben, den Notruf zu wählen, wie ein Polizeisprecher sagte. Während die Kinder körperlich unversehrt blieben, wurde ein 40 Jahre alter Mann bei dem Brand leicht verletzt – unklar blieb, ob es sich bei ihm um den Vater handelt. Die Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften aus und konnte die Flammen schnell löschen. Die Wohnung ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Zur Ursache des Brandes am Mittwochabend konnte sie zunächst nichts sagen.