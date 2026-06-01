Wechselhaftes Wetter und Gewitter im Norden erwartet

Hamburg/Schwerin (dpa) –

Das Wetter im Norden ist in den kommenden Tagen wechselhaft, auch Gewitter sind vorhergesagt. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wechseln sich am Montag Sonne und Wolken in Hamburg und Schleswig-Holstein ab. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad in Hamburg und 19 Grad auf den Inseln. In Mecklenburg-Vorpommern ist es wolkig, aber es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad.

Mitte der Woche kommt es zu Gewittern

In der Nacht zum Dienstag ist es im gesamten Norden meist bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf bis zu elf Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern auf neun Grad. Tagsüber ist es überall vorwiegend stark bewölkt. Die Regenschirme können größtenteils zu Hause bleiben. Es erwärmt sich auf bis zu 25 Grad in Hamburg, 21 Grad in Flensburg und 24 Grad in Mecklenburg-Vorpommern.

In der Nacht zum Mittwoch kommt es zu gewittrigen Regenfällen und mancherorts zu Unwetter. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Gewitterneigung geringer. Tagsüber ist es zunächst dicht bewölkt, später ist es wechselhaft und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 25 Grad, an der Küste zwischen 18 und 22 Grad. In Hamburg und Schleswig-Holstein ist es wechselhaft bis stark bewölkt. Vor allem am Nachmittag kann es zu Gewittern kommen. Die Temperaturen steigen auf maximal 18 Grad auf Sylt, in Ostholstein auf 22 Grad.