Motorradfahrerin bei Ausweichmanöver schwer verletzt

Dörpen (dpa/lni) –

Eine 64 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei Dörpen im Landkreis Emsland bei einem Ausweichmanöver schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet die Frau beim Abbremsen ins Schleudern, als ein vorausfahrender Motorradfahrer nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge hatte sie zu spät bemerkt, dass der 71-Jährige den Blinker gesetzt hatte. Beide fuhren am Samstagnachmittag in Richtung Surwold. Die Frau kam ins Krankenhaus, der Mann blieb unverletzt.