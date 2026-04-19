1,3 Millionen Menschen besuchen Hamburger Frühlingsdom

Auf dem Heiligengeistfeld war in den vergangenen vier Wochen viel los. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Mehr als eine Million Gäste haben im März und April den Hamburger Frühlingsdom besucht. Insgesamt seien 1,3 Millionen Menschen über das große Volksfest auf dem Heiligengeistfeld geschlendert, teilte die Wirtschaftsbehörde am Mittag mit.

«Maßgeblich für den Erfolg war insbesondere die außergewöhnlich starke Besetzung mit spektakulären Fahrgeschäften – allen voran die Rückkehr des Olympia Looping nach 14 Jahren», hieß es. Im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter rund 1,4 Millionen Besucherinnen und Besucher auf dem Frühlingsdom gezählt.

Die Schausteller sind mit den diesjährigen Zahlen zufrieden und ziehen eine durchweg positive Bilanz. «1,3 Millionen Gäste sind ein klares Signal: Der Frühlingsdom bleibt ein echter Publikumsmagnet. Die Kombination aus spektakulären Fahrgeschäften, lang ersehnten Comebacks und familienfreundlichen Angeboten hat viele Menschen begeistert», sagte Sascha Belli, der Vorsitzende des Landesverbandes des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller Hamburg, laut Mitteilung. Mit diesem Frühlingsdom sei ein starker Saisonauftakt gelungen.

Das Volksfest wird dreimal im Jahr auf dem Heiligengeistfeld in St. Pauli veranstaltet. Als nächstes steht der Sommerdom an. Der startet am 24. Juli und wird in diesem Jahr um eine Woche verlängert. Er endet damit erst am 30. August.