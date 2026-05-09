Vorfall im Training: Wolfsburg streicht Amoura und Paredes

Wolfsburg (dpa) –

Mohammed Amoura vom VfL Wolfsburg ist in dieser Saison zum zweiten Mal aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen worden. Das bestätigte der Club bei X. Wegen eines Vorfalls im Training fehlen sowohl der algerische Stürmer als auch Mittelfeldspieler Kevin Paredes beim Heimspiel gegen den deutschen Meister FC Bayern München.

«Es gibt in solchen Situationen, wo wir stehen, keine zwei Meinungen. Die Disziplin muss da sein und die war nicht da in dem einen Moment im Training», sagte Trainer Hecking bei Sky. «Dann müssen wir mit der Konsequenz leben. Die anderen Spieler werden das auffangen.»

Heckings Vorgänger Daniel Bauer hatte Amoura wegen dessen Verhalten im Training bereits im Januar vor der 0:1-Niederlage beim 1. FC Köln aus dem Spieltags-Kader geworfen. Der 26 Jahre alte Angreifer war 2024 von Union Saint-Gilloise aus Belgien gekommen und gilt wegen seiner Schnelligkeit und seines Talents in Wolfsburg in jedem Sommer als lukrativer Verkaufskandidat.