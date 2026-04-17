Vier Polizisten bei Einsatz in Heide verletzt

Heide (dpa/lno) –

Vier Polizeibeamte sind bei einem Einsatz in Heide (Kreis Dithmarschen) angegriffen und leicht verletzt worden. Nach dem Einsatz seien die Beamten und Beamtinnen nicht mehr in der Lage gewesen, ihren Dienst fortzusetzen, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizeikräfte seien in der Nacht zum Freitag bereits zum zweiten Mal wegen Ruhestörung in das Mehrfamilienhaus gerufen worden. Bereits beim ersten Eintreffen zeigten sich die Verursacher unkooperativ, beim zweiten Mal schlug ein 32-jähriger Mann in Richtung eines 28-jährigen Polizisten. Eine weitere 35-Jährige versuchte, zwei 20 und 25 Jahre alte Polizistinnen zu schlagen und die Stufen des Treppenhauses hinunterzustoßen. Die 20-jährige Beamtin wurde ins Gesicht geschlagen, eine andere Polizistin in den Arm gebissen.

Die Einsatzkräfte brachten die Frau nach erheblichem Widerstand schließlich unter Kontrolle. Den beiden Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und beide bleiben vorerst in Polizeigewahrsam. Die Polizei ermittelt wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands.