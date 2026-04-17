Tödlicher Sturz im Hauptbahnhof – U3-Strecke gesperrt

Ein Mensch ist am Hamburger Hauptbahnhof bei einem Sturz ins Gleisbett der U-Bahnlinie U3 ums Leben gekommen. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mensch ist am Hamburger Hauptbahnhof bei einem Sturz in die Bahngleise der U-Bahnlinie U3 ums Leben gekommen. Der genaue Unfallhergang sei bislang nicht bekannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Gleiches gelte für das Geschlecht und das Alter des Opfers. Der Mensch sei aber nicht von einer U-Bahn überrollt oder erfasst worden.

Die alarmierte Feuerwehr habe den Strom am Gleis abstellen lassen, konnte den Mensch nach eigenen Angaben aber nur noch tot bergen. Einem Bericht des «Hamburger Abendblatts» zufolge waren 24 Feuerwehrleute an dem Einsatz beteiligt. Wegen des Einsatzes wurde die U3 zwischen Rathaus und Berliner Tor in beide Richtungen unterbrochen.