Erneut tödlicher Fahrradunfall mit Lkw in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg ist erneut ein Fahrradfahrer bei einem Unfall mit einem Lastwagen tödlich verunglückt. Es sei zu einem Zusammenstoß gekommen, als der 62-jähriger Fahrer eines Sattelaufliegers am Mittag versuchte, von der Straße abzubiegen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr sei wegen einer unter einem Lkw eingeklemmten Person alarmiert worden, konnte vor Ort im Stadtteil Billbrook jedoch nur noch den Tod des Menschen feststellen, wie ein Sprecher mitteilte. Der oder die Tote konnte noch nicht identifiziert werden.

Warum es zur Kollision kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Der Einsatz dauert weiter an, es werde nach Zeuginnen und Zeugen gesucht. Ein Sachverständiger ist zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens vor Ort.

Zweiter tödlicher Fahrradunfall in dieser Woche

Bereits am Mittwoch war ein elf Jahre alter Radfahrer im Stadtteil Wilstorf bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw gestorben. Auch dort ist der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt.