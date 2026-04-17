Störung an Ampeln in Hamburg größtenteils behoben

17. April 2026 16:57
Die Ursache für die Störung steht jetzt fest. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa
Die Ursache für die Störung steht jetzt fest. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nachdem am Nachmittag über 40 Ampeln im gesamten Hamburger Stadtgebiet nicht funktioniert hatten, ist die Störung größtenteils wieder behoben. Wie ein Sprecher der Hamburger Verkehrsanlagen gegen 16.30 Uhr mitteilte, fehlten nur noch etwa fünf Anlagen, die manuell wieder in Betrieb genommen werden müssen. Am Nachmittag hatte die Polizei den Verkehr vor allem an großen Kreuzungen geregelt. 

Die Ursache für die nicht funktionierenden Ampeln sei eine Störung eines übergeordneten Steuerungsrechners gewesen, sagte der Sprecher.

© dpa-infocom, dpa:260417-930-958558/2

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite