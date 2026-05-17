Segelflugzeug abgestürzt – Pilot schwer verletzt

17. Mai 2026 16:39
Ein Pilot wird bei dem Absturz eines Segelflugzeugs schwer verletzt. (Symbolbild) Patrick Seeger/dpa
Ein Pilot wird bei dem Absturz eines Segelflugzeugs schwer verletzt. (Symbolbild) Patrick Seeger/dpa

Salzgitter (dpa/lni) –

Ein Pilot ist mit seinem Segelflugzeug in Salzgitter abgestürzt und schwer verletzt worden. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach sei das Flugzeug kurz nach dem Start aus einer Höhe von rund 20 Metern auf den Flugplatz aufgeschlagen, sagte ein Polizeisprecher. 

Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten am Nachmittag in ein Krankenhaus. Die Ermittler prüfen nun, wie es zu dem Absturz kommen konnte. Zuvor hatte die «Braunschweiger Zeitung» berichtet.

© dpa-infocom, dpa:260517-930-91788/1

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