TSV Hannover-Burgdorf trennt sich von Rückraumspieler Aho

Hannover (dpa/lni) –

Rückraumspieler Sindre Aho wird den Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf am Ende der Saison verlassen. «Sindre wurde vor der Saison als zusätzliche Alternative für den Rückraum verpflichtet, kam aber leider nicht auf die erhoffte Spielzeit in unserem Team», sagte TSV-Sportchef Sven-Sören Christophersen in einer Club-Mitteilung über den 28 Jahre alten Norweger.

Der Rechtshänder war im vergangenen Jahr von Montpellier HB zu den «Recken» gekommen. Über seinen neuen Club wurde zunächst nichts bekannt.