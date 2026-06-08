St. Paulis neuer Trainer Rapp: In den Top 25 etablieren

Hamburg (dpa) –

Marcel Rapp hat sich bei seiner Vorstellung als neuer Cheftrainer des Bundesliga-Absteigers FC St. Pauli noch nicht auf konkrete Saisonziele festlegen lassen. «Ich bin jetzt ganz neu da und muss mir einen Überblick verschaffen über den Kader. Und da wird ja vielleicht auch noch was passieren, bevor man dann konkret über Ziele spricht», sagte er.

Zuvor hatte Sportchef Andreas Bornemann erneut betont, dass sich der Verein in den Top 25 etablieren wolle. Rapp schloss sich der Einschätzung an: «Ich glaube, das ist der Anspruch, mit dem man hier antritt und dem man auch gerecht werden kann.»

Dem Schwaben folgt ein Badener

Der Kiezclub aus Hamburg hatte sich am vergangenen Donnerstag von Alexander Blessin getrennt. Knapp drei Wochen zuvor war der 53-jährige Schwabe mit der Mannschaft in die 2. Fußball-Bundesliga abgestiegen. Einen Tag nach der Trennung von Blessin gab der FC St. Pauli die Verpflichtung vom Rapp bekannt.

Der 47-Jährige war im Februar von Holstein Kiel freigestellt, wo er seit 2021 gearbeitet hatte. Der Badener hatte den Verein 2024 erstmals in die Bundesliga geführt, musste ein Jahr später aber sofort wieder absteigen. Die Vorbereitung des FC St. Pauli auf die neue Saison startet am 26. Juni.