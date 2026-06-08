A7 in Hamburg wegen Brands gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Die A7 in Hamburg ist in beide Richtungen wegen eines Brands gesperrt worden. Ein Auto war im Lärmschutztunnel Stellingen in Brand geraten, wie eine Mitarbeiterin der Verkehrsleitzentrale der Polizei sagte. «Die Autos stehen noch auf beiden Seiten vor dem Tunnel», sagte sie.

Das Feuer ist inzwischen gelöscht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein Mensch sei verletzt worden. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

Die Sperrung betrifft den Angaben nach den Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Stellingen und dem Autobahndreieck Nordwest. Wie lange die Sperrung dauern wird, war zunächst unklar.