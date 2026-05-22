Zu Pfingsten viele Reisende im Norden erwartet

Kiel (dpa/lno) –

Die Wettervorhersage für das Pfingstwochenende klingt gut, die Nachfrage von Gästen in Schleswig-Holstein ist es bereits. «Grundsätzlich ist die Buchungslage stabil», sagte der Geschäftsführer der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, Stefan Borgmann, der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe bereits Hinweise, dass es in dieser Urlaubssaison ein deutliches Plus an Übernachtungen und Gästen geben werde.

Der Wetterwechsel hin zu Sonnenschein und Wärme komme gerade richtig, denn das sei für viele Menschen ein Anlass, sich kurzfristig für eine Fahrt an die Küste zu entscheiden. Daher seien noch kurzfristige Buchungen zu erwarten – und auch möglich, so Borgmann. «Es gibt auch jede Menge Reiseanlässe.» Der Geschäftsführer nannte Veranstaltungen wie die Sprottentage in Eckernförde als Beispiel.

Der Deutsche Wetterdienst sagt für Samstag in Schleswig-Holstein Temperaturen von 24 Grad in Flensburg bis 28 Grad im Süden des Landes und in Hamburg vorher. Sogar auf Helgoland werden 18 Grad erwartet. Auch am Sonntag soll es mit bis zu 24 Grad wieder warm und heiter werden. Regenjacken und -schirme werden aller Voraussicht nach nicht gebraucht.