Stuhlmannbrunnen: Wasser nach Rotfärbung wieder klar

Hamburg (dpa/lno) –

Das Wasser im Stuhlmannbrunnen auf dem Platz der Republik am Rathaus Altona ist wieder klar. Anfang Mai war es aus unbekannten Gründen rot verfärbt. Die Untersuchung einer Wasserprobe ergab später, dass rote Lebensmittelfarbe die Ursache war. Bis heute ist nicht bekannt, wie die Farbe in den Brunnen gelangt ist.

«Die Sicherungsmaßnahmen sowie Reinigung und Wassertausch haben zusammen einige hundert Euro gekostet», sagte ein Sprecher des Bezirksamts Altona. Wer für die Verfärbung verantwortlich ist, ist weiterhin unklar. Nach Angaben des Bezirksamts wurde Anzeige erstattet.

Wasser war schon mal grün verfärbt

In der Vergangenheit war das Wasser im Stuhlmannbrunnen schon einmal verfärbt worden, wie das Bezirksamt bestätigte. Im September vergangenen Jahres hatten Klimaschützer das Wasser in dem zentralen Brunnen in Altona sowie in zwei weiteren am Hamburger Rathaus und in der Mönckebergstraße grün verfärbt. Nach eigenen Angaben wollten sie gegen die Kreuzschifffahrt und den Einsatz von Flüssigerdgas in der Schifffahrt protestieren.