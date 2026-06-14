Segelboot sinkt – zwei Jugendliche über Bord

Bremen (dpa/lni) –

Beim Zusammenstoß von zwei Segelbooten sind zwei Jugendliche über Bord gegangen. Helfer konnten die 14- und 18-Jährigen unverletzt aus der Weser in Bremen ziehen, wie die Polizei mitteilte. Ihr Segelboot lief mit Wasser voll und sank.

Die beiden Jugendlichen segelten während einer Regatta am Samstagmittag flussabwärts und mussten wegen des starken Windes mehrfach kreuzen. Nach einer Wende stießen sie mit einem anderen Segelboot zusammen. Dabei kenterte ihr Boot und sie fielen ins Wasser.

Die Jugendlichen trugen Rettungswesten und konnten von der Besatzung eines Beibootes geborgen werden. Der 55-jährige Segler des anderen Bootes blieb ebenfalls unverletzt und konnte ohne Hilfe seinen Heimathafen in Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) erreichen.

Das Segelboot der Jugendlichen ging unter. Der Eigner wird das Boot in den nächsten Tagen sichern. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Ein Grund dürften die starken Windböen gewesen sein.