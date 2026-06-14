Feuer in Osnabrücker Mehrparteienhaus – Frau verletzt

Osnabrück (dpa/lni) –

In einem Mehrparteienhaus in Osnabrück ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde aus einer Dachgeschosswohnung eine deutliche Rauchentwicklung festgestellt. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf weitere Wohnungen übergriffen. Eine Bewohnerin wurde bei dem Feuer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt derzeitigen Schätzungen zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.